Концерты каких российских артистов отменили на фоне СВО: опубликован список

Некоторые площадки пристально следят за репертуаром
События прошлого года для многих разделили жизнь на до и после. Серьезно переменилось положение дел в культурной сфере. Так, все чаще в нашей стране начали отменять концерты неоднозначно проявивших себя артистов. "Утро.ру" публикует список "отмененных".
Анна Нетребко
Оперная дива сначала пыталась усидеть на двух стульях, однако потом решила откреститься от родины ради сладкой жизни в Европе. Нетребко публично раскритиковала решение российских властей и выступила против нашей страны. В итоге в апреле прошлого года Новосибирский гостеатр оперы и балета принял решение отменить запланированное выступление Анны.
Сплин
В конце марта в нашей стране также был отменен концерт популярного музыкального коллектива "Сплин". Как известно, ее солист Александр Васильев выступил резко против решения Москвы встать на защиту двух донбасских республик.
Ксения Раппопорт
Летом в Новосибирске был отменен показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита". Главные роли в нем сыграли Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Официальной причиной назвали технические неполадки, однако общественность уверена, что дело в позиции Ксении по поводу спецоперации.
Тимофей Кулябин
Постановки этого популярного театрального режиссера начали убирать из репертуара после того, как он покинул Россию на фоне старта спецоперации. Впрочем, официальной причиной снова назвали технические сложности. Однако с течение времени постановки Кулябина так и не вернулись в репертуар новосибирского театра.
Алексей Кортнев
Ранее также стало известно, что общественники требуют
отменить выступление фронтмена музыкальной группы "Несчастный случай" в Самаре из-за критики СВО.