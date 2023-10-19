Концерты каких российских артистов отменили на фоне СВО: опубликован список

Некоторые площадки пристально следят за репертуаром

События прошлого года для многих разделили жизнь на до и после. Серьезно переменилось положение дел в культурной сфере. Так, все чаще в нашей стране начали отменять концерты неоднозначно проявивших себя артистов. "Утро.ру" публикует список "отмененных".





Анна Нетребко



Сплин

Ксения Раппопорт



Тимофей Кулябин

Алексей Кортнев