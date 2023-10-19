Озвучена официальная причина отмены концертов Кортнева после критики СВО

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Известный российский музыкант Алексей Кортнев оказался в эпицентре скандала. Общественники потребовали отменить выступления лидера группы "Несчастный случай" в Самаре из-за критики специальной военной операции.
Региональные власти поддержали позицию активиста Виталия Бородина, известного многочисленными жалобами на российских звезд. В региональном министерстве культуры уже озвучили официальную причину отмены концерта, который должен был пройти в конце ноября.
В ведомстве подчеркнули, что Алексей Кортнев не сможет выступить в Самаре. По славам чиновников, ни государственные, ни частные залы города не предоставят звезде площадку для концертов.
"Выступления артистов, негативно высказывающихся о российской армии и СВО, недопустимы", – отметили в самарском Минкульте.
Ранее Виталий Бородин заявил о готовности обратиться непосредственно к главе региона, чтобы не допустить выступления певца. По мнению активиста, если Алексей Кортнев поддерживает Украину, значит должен выступать там, а не в России.
К слову, музыкант, действительно, осудил СВО сразу после его начала, подчеркнув, что участники группы "Несчастный случай" придерживаются той же позиции. Однако позже Алексей Кортнев дал заднюю и оценил свой поступок как "ребячество".
Ранее с проблемой отмены концертов столкнулась певица Диана Арбенина.
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