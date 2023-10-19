Озвучена официальная причина отмены концертов Кортнева после критики СВО

Озвучена официальная причина отмены концертов Кортнева после критики СВО
Алексей Кортнев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Минкульте выступили с заявлением

Известный российский музыкант Алексей Кортнев оказался в эпицентре скандала. Общественники потребовали отменить выступления лидера группы "Несчастный случай" в Самаре из-за критики специальной военной операции.

Региональные власти поддержали позицию активиста Виталия Бородина, известного многочисленными жалобами на российских звезд. В региональном министерстве культуры уже озвучили официальную причину отмены концерта, который должен был пройти в конце ноября.

В ведомстве подчеркнули, что Алексей Кортнев не сможет выступить в Самаре. По славам чиновников, ни государственные, ни частные залы города не предоставят звезде площадку для концертов.

"Выступления артистов, негативно высказывающихся о российской армии и СВО, недопустимы", – отметили в самарском Минкульте.

Ранее Виталий Бородин заявил о готовности обратиться непосредственно к главе региона, чтобы не допустить выступления певца. По мнению активиста, если Алексей Кортнев поддерживает Украину, значит должен выступать там, а не в России.

К слову, музыкант, действительно, осудил СВО сразу после его начала, подчеркнув, что участники группы "Несчастный случай" придерживаются той же позиции. Однако позже Алексей Кортнев дал заднюю и оценил свой поступок как "ребячество".

Ранее с проблемой отмены концертов столкнулась певица Диана Арбенина.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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