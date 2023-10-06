"Со своим народом": объявлена политическая позиция Арбениной

Концерты звезды хотят отменить

Знаменитая российская певица и поэтесса Диана Арбенина вместе с группой "Ночные снайперы" попала в череду скандалов. Выступления музыкального коллектива оказались под угрозой срыва из-за обвинений в адрес рокерши.

Некоторые активисты уверены, что Диана Арбенина выступает против специальной военной операции. Еще весной общественный деятель Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить артистку на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ, за что можно получить уголовное наказание.

Кроме того, звезде припомнили скандальный концерт в Киеве в 2014 году, когда Диана Арбенина извинилась перед украинцами за позицию некоторых ее коллег по сцене. Так или иначе, лидер группы "Ночные снайперы" остается жить и выступать в России.

И пока сама звезда хранит молчание, отдуваться за нее приходится концертному директору музыкального коллектива. Она раскрыла политическую позицию певицы.

"Арбенина со своим народом и в своей стране", – заявила Александра Рерих.

Он также подчеркнул, что новость о призывах граждан отменить концерт группы "Ночные снайперы" в ХМАО является "протухшей". По словам директора, на концертах Дианы Арбениной всегда аншлаг.