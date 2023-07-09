На концерте Арбениной в Москве устроили проукраинскую провокацию

Звезде удалось уладить скандал

Во время концерта группы "Ночные снайперы" в Москве в минувшую субботу после исполнения песни "Ты дарила мне розы" Диана Арбенина решила по просьбе поклонника спуститься в зал. Неизвестный очень захотел презентовать знаменитости букет лилий после выступления и заодно совершить проукраинскую провокацию, о которой артистка не догадывалась.

Звезда подошла к мужчине, предусмотрительно выключив микрофон. В этот момент поклонник попытался крикнуть "Слава Украине". На трансляци с концерта было видно, что знаменитость начала устраивать с провокатором перепалку, но разбрать их речь оказалось невозможным.

В итоге певица взяла у него букет, отметив, что на лилии у нее аллергия. Однако с этим она может справиться, в отличие от человеческой глупости.

Как выяснилось позднее, после концерта провокатора задержали полицейские – его вычислили сотрудники Центра "Э".

Ранее концерты группы "Ночные снайперы" отменили в нескольких городах. Причиной для этого стали доносы активистов на политическую позицию Дианы Арбениной.