Концерт Арбениной в Сургуте оказался на грани срыва

Против певицы выступили общественники

Концерт российской певицы Дианы Арбениной в Сургуте оказался под угрозой срыва из-за жалоб общественников. Представители организации "Русская община" хотят добиться отмены выступления артистки. Общественники пристыдили организаторов мероприятия и тех, кто продает билеты, и призвали одуматься.

Кроме того, представители организации "Русская община" готовы привлечь правозащитников для того, чтобы доказать необходимость отмены концерта Арбениной. Планируется, что будет создана петиция за отмену выступления.

"Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги", – говорится в сообщении недовольных.

Напомним, ранее концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Ростове тоже хотели отменить, однако он все-таки состоялся. Инициатором отмены выступала местный депутат Екатерина Стенякина.



Ранее "Утро.ру" писало о том, что на концерте Дианы Арбениной в Москве устроили проукраинскую провокацию. Неизвестный подошел к певице и вручил ей букет лилий, на которые у нее аллергия. Мужчина хотел крикнуть в микрофон "Слава Украине", но артистка вовремя отключила звук. Кроме того, концерты группы "Ночные снайперы" отменили в нескольких российских городах из-за доносов активистов на политическую позицию Дианы Арбениной.