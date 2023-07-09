Представитель Орбакайте отреагировал на скандальную отмену концерта в России

Дело даже дошло до суда

В конце прошлого года в Южно-Сахалинске отменили концерт Кристины Орбакайте. Тогда представители знаменитости заявили, что не имеют к произошедшему никакого отношения – такое решение приняли организаторы. Однако те, кто пригласил звезду в город, заявили, что в действительности отказалась от выступления сама артистка. В итоге все разбирательства обернулись скандалом, и выяснять отношения по этому вопросу далее стали через суд.

Организатор подал иск в отношении Орбакайте, обвинив ее в потере денежных средств и сорванном концерте. После рассмотрения дела заявление было отклонено, поскольку удалось доказать, что артистка была готова исполнить все свои обязательства, но в Южно-Сахалинске ее уже не ждали.

Представители артистки утверждают, что Кристину Орбакайте намеренно оговорили, будто бы она вместо концерта поехала отдыхать с семьей.

"В новостях сейчас много недостоверной информации о Кристине, артистка не реагирует на домыслы", – заявили в команде звезды.