Жизнь знаменитости оборвалась внезапно

Информация о страшной трагедии сегодня, 18 февраля, появилась в российской прессе. Стало известно, что оборвался жизненный путь важного члена музыкального коллектива "Ночные снайперы". Скончалась директор группы Лариса Пальцева.



Жизнь известного культурного деятеля прекратилась на 51-м году. Такой информацией с пораженными фанатами легендарной музыкальной группы поделилась концертный директор коллектива Александра Рерих.



Что послужило причиной смерти находившейся в рассвете лет женщины, пока неизвестно. Близкие и коллеги Пальцевой решили не распространяться на эту тему.



Смерть культурного деятеля стала большим ударом для всего музыкального коллектива. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина поделилась своей болью в социальных сетях. Певица подчеркнула, что тяжело переживает утрату, однако приложит все силы для того, чтобы продолжить общее дело.

"Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой", – написала Арбенина в своем телеграм-канале.

