Умерла лидер "Ночных снайперов"

Умерла лидер "Ночных снайперов"
Фото: www.unsplash.com
Жизнь знаменитости оборвалась внезапно

Информация о страшной трагедии сегодня, 18 февраля, появилась в российской прессе. Стало известно, что оборвался жизненный путь важного члена музыкального коллектива "Ночные снайперы". Скончалась директор группы Лариса Пальцева.

Жизнь известного культурного деятеля прекратилась на 51-м году. Такой информацией с пораженными фанатами легендарной музыкальной группы поделилась концертный директор коллектива Александра Рерих.

Что послужило причиной смерти находившейся в рассвете лет женщины, пока неизвестно. Близкие и коллеги Пальцевой решили не распространяться на эту тему.

Смерть культурного деятеля стала большим ударом для всего музыкального коллектива. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина поделилась своей болью в социальных сетях. Певица подчеркнула, что тяжело переживает утрату, однако приложит все силы для того, чтобы продолжить общее дело.

"Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой", – написала Арбенина в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия "выжигает" украинскую ПВО с помощью новой тактики - СМИ

Противник вынужден расходовать дорогостоящие ракеты в интенсивном темпе

Новый президент Чехии заявил о ядерном ударе России и Белоруссии по НАТО

У лидера случилась публичная истерика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей