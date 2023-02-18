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Информация о страшной трагедии сегодня, 18 февраля, появилась в российской прессе. Стало известно, что оборвался жизненный путь важного члена музыкального коллектива "Ночные снайперы". Скончалась директор группы Лариса Пальцева.
Жизнь известного культурного деятеля прекратилась на 51-м году. Такой информацией с пораженными фанатами легендарной музыкальной группы поделилась концертный директор коллектива Александра Рерих.
Что послужило причиной смерти находившейся в рассвете лет женщины, пока неизвестно. Близкие и коллеги Пальцевой решили не распространяться на эту тему.
Смерть культурного деятеля стала большим ударом для всего музыкального коллектива. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина поделилась своей болью в социальных сетях. Певица подчеркнула, что тяжело переживает утрату, однако приложит все силы для того, чтобы продолжить общее дело.
"Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой", – написала Арбенина в своем телеграм-канале.
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