"Костюм-невидимка": у снайперов РФ появилась новая мощная защита

"Костюм-невидимка": у снайперов РФ появилась новая мощная защита
Фото: www.unsplash.com
Эксперты не покладая рук работают над усовершенствованием экипировки

Сегодня, 21 апреля, на проходящей в российской столице выставке "Экипировка" был представлен необычный снайперский костюм "Богомол-Z". Высокотехнологичная защитная одежда способна сберечь наших снайперов от глаз противника.

Главная задача снайперского обмундирования заключается в том, чтобы скрывать бойца от вездесущих украинских тепловизоров. Когда военный становится невидимым, засечь его и убить практически невозможно.

Представитель компании-производителя рассказал, что при создании "костюма-невидимки" была использована новейшая технология – металлизация ткани. Очередное достижение российских умельцев поможет сохранить жизни военным Армии Российской Федерации.

При этом костюм очень легкий – его вес не превышает 1-3 килограммов, что помогает сохранять маневренность бойца. Сегодня новое изобретение активно тестируют на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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