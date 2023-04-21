"Костюм-невидимка": у снайперов РФ появилась новая мощная защита

Эксперты не покладая рук работают над усовершенствованием экипировки

Сегодня, 21 апреля, на проходящей в российской столице выставке "Экипировка" был представлен необычный снайперский костюм "Богомол-Z". Высокотехнологичная защитная одежда способна сберечь наших снайперов от глаз противника.



Главная задача снайперского обмундирования заключается в том, чтобы скрывать бойца от вездесущих украинских тепловизоров. Когда военный становится невидимым, засечь его и убить практически невозможно.



Представитель компании-производителя рассказал, что при создании "костюма-невидимки" была использована новейшая технология – металлизация ткани. Очередное достижение российских умельцев поможет сохранить жизни военным Армии Российской Федерации.



При этом костюм очень легкий – его вес не превышает 1-3 килограммов, что помогает сохранять маневренность бойца. Сегодня новое изобретение активно тестируют на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

