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Сегодня, 21 апреля, на проходящей в российской столице выставке "Экипировка" был представлен необычный снайперский костюм "Богомол-Z". Высокотехнологичная защитная одежда способна сберечь наших снайперов от глаз противника.
Главная задача снайперского обмундирования заключается в том, чтобы скрывать бойца от вездесущих украинских тепловизоров. Когда военный становится невидимым, засечь его и убить практически невозможно.
Представитель компании-производителя рассказал, что при создании "костюма-невидимки" была использована новейшая технология – металлизация ткани. Очередное достижение российских умельцев поможет сохранить жизни военным Армии Российской Федерации.
При этом костюм очень легкий – его вес не превышает 1-3 килограммов, что помогает сохранять маневренность бойца. Сегодня новое изобретение активно тестируют на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.
Заявления альянса расходятся с делом