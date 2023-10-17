Противница СВО Арбенина заговорила после смачной оплеухи

Певица рискует лишиться концертов

Мало было Диане Арбениной обвинений в осуждении специальной военной операции – на голову солистки группы "Ночные снайперы" свалилась новая проблема. Многие россияне остались недовольны ее позицией по обострившемуся палестино-израильскому конфликту.

Граждане полагают, что в песне "Не молчи" высказывается однозначная поддержка одной из воюющих сторон. При этом, по словам активистов, позиция рокерши идет вразрез с официальной позицией России, которая занимает нейтральную сторону в конфликте Палестины и Израиля.

Кроме того, россияне не могут простить Диане Арбениной выступления в Киеве в 2014 года, когда рокерша зачем-то решила извиниться за позицию других отечественных звезд.

Весной текущего года общественный деятель Виталий Бородин даже попросил Генпрокуратуру проверить противницу СВО на предмет дискредитации ВС РФ, за что в нашей стране предусмотрена уголовная статья.

Смачной оплеухой для звезды также стало требование жителей нескольких городов отменить выступления группы "Ночные снайперы". Сегодня Диана Арбенина рискует остаться без концертов, однако отказывается комментировать происходящие события, о чем и сообщила поклонникам через свой телеграмм-канал.

"предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. утомило. я не стану комментировать ни один пост на тему концертов", – написала Диана Арбенина, игнорируя большие буквы.

К слову, ранее директор группы "Ночные снайперы" озвучила политическую позицию рокерши.