Жители трех городов требуют отменить гастроли Арбениной

Активисты настаивают на отмене тура группы "Ночные снайперы" из-за Израиля

Тур Дианы Арбениной и ее музыкального коллектива по России рискует быть сорванным, потому что жители нескольких городов требуют отмены концертов "Ночных снайперов".

Они обратились к властям с заявлениями, в которых настойчиво требуют запретить выступления рок-группы. Причина – несогласие Арбениной по теме израильско-палестинского конфликта. Авторы обращения считают, что Россия занимает нейтральную позицию в этой теме, а Диана Арбенина своей новой композицией явно поддерживает одну из сторон.

Камнем преткновения в том числе стала антивоенная песня "Не молчи". Новосибирцы написали депутатам местной государственной думы, припомнив неоднократные высказывания Арбениной против февральских событий. Ижевцы просят главу Удмуртской Республики Александра Бречалова не допускать предательства наших бойцов разрешениями на выступление "Ночных снайперов".

В настоящий момент у коллектива Дианы Арбениной намечен тур по стране в честь тридцатилетия группы. Отмена грозит выступлениям в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Диана Арбенина высказалась, что петь будет, но не станет комментировать посты на тему ее концертов.

Ранее отменили концерт "Ночных снайперов" 18 октября в Йошкар-Оле, а в Сургуте он рисковал быть сорванным. Все эти отмены Арбенина считает диверсией.

