Анекдот Норкина про сбежавшего Макаревича* заставил зрителей согнуться от хохота

Ведущий затравил очередную хохму, заставив рыдать от смеха весь зал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Телеведущий Андрей Норкин выстрелил в одном из выпусков "Места встречи" анекдотом про сбежавшего в Израиль фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича*, который с давних пор критикует все, что связано с Россией.

После острой реакции на злобу дня Норкин решил искрометно пошутить, чтобы, как всегда, снять среди зрителей напряжение и отвлечься от непростых мыслей. На этот раз героем шутки стал как раз улетевший из страны музыкант. Журналист решил показать, какая суровая реальность может ожидать одиозных для российской аудитории звезд, уверенных в завтрашнем дне далеко от России.

Итак, Макаревич решил выступить с первым зарубежным концертом. А у дверей стояли журналисты-иноагенты одного из "сбежавших" из РФ телеканалов. Переминаться с ноги на ногу тем пришлось довольно долго – нужно было "словить" зрительскую реакцию после концерта.

"Но спустя двадцать минут после начала из зала вышел лишь один посетитель. Он рассказал журналистам, что произошло: ему было жутко сидеть в пустом зале в одиночестве", – завершил анекдот Норкин.

А недавно Андрей решил побравировать собственными навыками в военной подготовке, отреагировав на новость о мобилизации резервистов в Израиле.