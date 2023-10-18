Анекдот Норкина про сбежавшего Макаревича* заставил зрителей согнуться от хохота

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Телеведущий Андрей Норкин выстрелил в одном из выпусков "Места встречи" анекдотом про сбежавшего в Израиль фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича*, который с давних пор критикует все, что связано с Россией.
После острой реакции на злобу дня Норкин решил искрометно пошутить, чтобы, как всегда, снять среди зрителей напряжение и отвлечься от непростых мыслей. На этот раз героем шутки стал как раз улетевший из страны музыкант. Журналист решил показать, какая суровая реальность может ожидать одиозных для российской аудитории звезд, уверенных в завтрашнем дне далеко от России.
Итак, Макаревич решил выступить с первым зарубежным концертом. А у дверей стояли журналисты-иноагенты одного из "сбежавших" из РФ телеканалов. Переминаться с ноги на ногу тем пришлось довольно долго – нужно было "словить" зрительскую реакцию после концерта.
"Но спустя двадцать минут после начала из зала вышел лишь один посетитель. Он рассказал журналистам, что произошло: ему было жутко сидеть в пустом зале в одиночестве", – завершил анекдот Норкин.
А недавно Андрей решил побравировать собственными навыками в военной подготовке, отреагировав на новость о мобилизации резервистов в Израиле.
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