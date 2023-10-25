Концерты Макаревича* оказались под угрозой срыва из-за поддержки Израиля

Музыканта призывают не приезжать туда, где его не слишком ждут

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Тур иностранного агента про Андрея Макаревича* по среднеазиатским странам может оказаться под угрозой – все из-за того, что тот поддержал Израиль в конфликте против Палестины. Теперь многие жители этих мусульманских стран не желают видеть фронтмена "Машины времени" у себя дома – Андрей успел отметиться в социальных сетях с израильскими флагами, которые часто выкладывает.

Тур должен состояться в Ташкенте, Бишкеке, Алматы и Астане – с конца ноября по начало декабря. Проблема же в том, пишут журналисты, что после слов музыканта о его новой израильской родине в СНГ у Макаревича сильно поубавилось фанатов, пишет SHOT.

К примеру, казахстанский режиссер Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу явно "не место в Казахстане" из-за того, что тот, с его слов, поддерживает уничтожение мусульман. В республике уже создали инициативную группу, которая требует отмены концертов певца.

Что касается Узбекистана и Кыргызстана, то здесь билеты продаются весьма вяло – не спасает даже скромный ценник от 2,6 тыс. рублей за билет. Пока что залы заполнены лишь на 30%.

Ранее рокер Вячеслав Бутусов рассказал, что стоит за негативным отношением Макаревича к россиянам. А телеканал "360" обратил внимание, что многие российские селебрити, осудившие СВО, поддержали действия Израиля в Газе.

*признан иностранным агентом решением Минюста