Концерты Макаревича* оказались под угрозой срыва из-за поддержки Израиля

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Тур иностранного агента про Андрея Макаревича* по среднеазиатским странам может оказаться под угрозой – все из-за того, что тот поддержал Израиль в конфликте против Палестины. Теперь многие жители этих мусульманских стран не желают видеть фронтмена "Машины времени" у себя дома – Андрей успел отметиться в социальных сетях с израильскими флагами, которые часто выкладывает.
Тур должен состояться в Ташкенте, Бишкеке, Алматы и Астане – с конца ноября по начало декабря. Проблема же в том, пишут журналисты, что после слов музыканта о его новой израильской родине в СНГ у Макаревича сильно поубавилось фанатов, пишет SHOT.
К примеру, казахстанский режиссер Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу явно "не место в Казахстане" из-за того, что тот, с его слов, поддерживает уничтожение мусульман. В республике уже создали инициативную группу, которая требует отмены концертов певца.
Что касается Узбекистана и Кыргызстана, то здесь билеты продаются весьма вяло – не спасает даже скромный ценник от 2,6 тыс. рублей за билет. Пока что залы заполнены лишь на 30%.
Ранее рокер Вячеслав Бутусов рассказал, что стоит за негативным отношением Макаревича к россиянам. А телеканал "360" обратил внимание, что многие российские селебрити, осудившие СВО, поддержали действия Израиля в Газе.
*признан иностранным агентом решением Минюста
Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы
Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом