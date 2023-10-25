Оскандалившийся Ревва принял окончательное решение по отъезду из России

Оскандалившийся Ревва принял окончательное решение по отъезду из России
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоумен отказался от продажи особняка

Бывший резидент Comedy Club Александр Ревва некогда был весьма востребованным и высокооплачиваемым артистом. Однако после начала специальной военной операции шоумен похоронил свою карьеру, сделав ряд скандальных заявлений.

Он выступил против решения главы государства. Александр Ревва даже рассорился с отцом, который придерживается патриотических взглядов. Кроме того, юморист заявил, что не будет выступать на Донбассе.

На некоторое время комик пропал с радаров. Злые языки поговаривали, что он сбежал из России. К слову, шоумену, действительно, было куда бежать – они с супругой владеют недвижимостью за границей.

Масло в огонь подлил сам юморист, который в режиме строжайшей секретности выставил на продажу свой подмосковный особняк. Александр Ревва планировал выручить за жилье 250 миллионов рублей.

Однако на днях артиста заметили в Москве. Кадры с его участием в социальных сетях опубликовала актриса тетра и кино Агата Муцениеце. На видео шоумен делал комплименты своей коллеге.

Более того, поданным телеграмм-канала Mash, Александр Ревва принял окончательное решение по переезду из страны и передумал продавать свой двухэтажный особняк площадью 582 квадратных метра. Это все наводит на мысль, что он решил остаться в России.

Ранее мы сообщали, что шоумен обнищал в Испании.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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