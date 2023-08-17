Долларовый миллионер Ревва подарил матери "нищенский" подарок

В Сети раскритиковали знаменитость

В последнее время к знаменитому российскому шоумену Александру Ревве возникает все больше вопросов. Артист давно отчалил за границу и прекрасно живет там на заработанные в России деньги. Многие жители нашей страны осудили популярного комика, который решил расплеваться с Россией в столь тяжелый для нее период. Также негодование среди интернет-пользователей вызвало поведение Александра в отношении его матери.



К счастью, артист не стал игнорировать важное событие – недавно его матери Любови Николаевне исполнилось 70 лет. Ради этого шоумен даже лично явился в Сочи и поздравил родительницу. Однако презент, который весьма обеспеченный артист сделал женщине, подарившей ему жизнь, у многих вызвал недоумение.



Как сообщил местный концертный директор Никита Коннов, Ревва презентовал матери красивый букет, отдых на Красной поляне и денежный подарок в размере всего 100 тысяч рублей. Конечно, для обычного обывателя это весьма внушительная сумма. Но для юмориста, который является долларовым миллионером и обладает роскошной недвижимостью в Дубае, подобного рода суммы смехотворны.



В социальных сетях артиста высмеяли за "нищенский" подарок. Люди отмечают, что ради родной матери миллионер мог бы раскошелиться. Впрочем, сама пожилая женщина была очень рада одному тому, что дорогой отпрыск почтил ее своим присутствием.



К слову, ранее в информационном пространстве появились сведения о том, что беглый юморист всерьез подумывает о возвращении в Россию.

