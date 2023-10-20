Сбежавший в Израиль Слепаков* избавился от недвижимости в России

Сбежавший в Израиль Слепаков* избавился от недвижимости в России
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У артиста не осталось жилья на родине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА 

Некогда популярный в России комик и музыкант Семен Слепаков* был очень востребован. За корпоративы он зарабатывал до трех миллионов рублей, а за полные концертына два млн больше. Однако шоумен наплевал на своих фанатов и сбежал в Израиль поле начала СВО.

На новой родине дела у артиста сразу не задались. Некогда собирающий огромные залы юморист ныне сконцентрировался на скромном ютую-канале, который не пользуется популярностью. Вероятно, серьезные финансовые дыры заставили привыкшего жить на широкую ногу Семена Слепакова* избавиться от российской недвижимости.

Бард продал квартиру в самом центре Москвы. Жилой комплекс, в которой располагалась недвижимость шоумена, находилась в шаговой доступности от Крымской набережной. Пятикомнатный дом занимал площадь 217 квадратных метров.

Семен Слепаков* оценил столичную квартиру в 295 миллионов рублей. Правда, такой ценник комик выставил изначально, но в реальности был готов уступить аж четверть стоимости. Так или иначе, у юмориста больше нет жилья в России. Сделка была закрыта две недели назад, уточняет телеграмм-канал SHOT.

Ранее на фоне развода с Верой Брежневой от российской недвижимости избавился Константин Меладзе.

*Признан иноагентом в РФ
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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