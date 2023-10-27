Почему Немоляева перестала доверять Пугачевой

Актриса ополчилась против певицы

Алла Пугачева после бегства из России не смогла обеспечить себе спокойную старость. Некогда любимой миллионами звезде ныне приходится нянчиться с наследниками, пока муж-иноагент катается по гастролям. При этом Примадонна за полтора года допустила столько скандальных высказываний, что растеряла и фанатов и друзей.

Ополчилась против исполнительницы хита "Миллион алых роз" и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Актриса театра и кино заявила, что больше не доверяет певице, с которой они раньше выступали вместе.

"Перекати-поле... Человек без корней",

– охарактеризовала Аллу Пугачеву звезда советского кино. Светлана Немоляева также отметила, что не может доверять людям, которые покидают свою родину.

"Для меня родина – это все", – подчеркнула актриса.

Артистка добавила, что ей жаль таких людей, как Алла Пугачева. По мнению Светланы Немоляевой, они не могут обрести счастье.

Меж тем, подруга Примадонны уверена, что она хочет вернуться в Россию. Любовь Аксенова даже призвала организовать на отечественном телевидении шоу, на котором поклонники расскажут о любви к певице.