Почему Немоляева перестала доверять Пугачевой

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Алла Пугачева после бегства из России не смогла обеспечить себе спокойную старость. Некогда любимой миллионами звезде ныне приходится нянчиться с наследниками, пока муж-иноагент катается по гастролям. При этом Примадонна за полтора года допустила столько скандальных высказываний, что растеряла и фанатов и друзей.
Ополчилась против исполнительницы хита "Миллион алых роз" и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Актриса театра и кино заявила, что больше не доверяет певице, с которой они раньше выступали вместе.
"Перекати-поле... Человек без корней",
– охарактеризовала Аллу Пугачеву звезда советского кино. Светлана Немоляева также отметила, что не может доверять людям, которые покидают свою родину.
"Для меня родина – это все", – подчеркнула актриса.
Артистка добавила, что ей жаль таких людей, как Алла Пугачева. По мнению Светланы Немоляевой, они не могут обрести счастье.
Меж тем, подруга Примадонны уверена, что она хочет вернуться в Россию. Любовь Аксенова даже призвала организовать на отечественном телевидении шоу, на котором поклонники расскажут о любви к певице.
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