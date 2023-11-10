Джанабаева приняла неожиданное решение после бегства Меладзе из России

Эстрадная дива хочет перестраховаться

Супруга Валерия Меладзе, певица и актриса Альбина Джанабаева втрое взвинтила ценник на выступления на корпоративах. Отныне ее концерт обойдется втрое дороже прежнего.

Раньше певица соглашалась на куда более скромные суммы (850 тысяч) и не запредельный райдер – требовалось лишь немного закусок и отдельный туалет в гримерке. Сегодня ее выступление обойдется в 2,5 миллиона плюс 7% сверху.

С чем связано повышение цены, точно не известно, однако на фоне слухов об их разводе с Меладзе и прекращении его концертов и гастролей в России напрашиваются интересные выводы. Валерий Меладзе ныне гастролирует все больше по заграницам и семью почти не видит. Альбина с тремя детьми живет в элитном поселке в Подмосковье.

Некоторое время назад подписчики отметили, что Джанабаева пропадала из социальных сетей на долгий срок, а затем появлялись странные посты – например, цитата о том, что перегоревших по отношению к тебе людей лучше отпустить. Сегодня она снова вернулась на сцену – и не только эстрадную: Альбина Джанабаева играет в постановке "Вредные привычки".

Ранее мы писали, что Джанабаева собирается выходить из тени и возвращаться к творчеству. В этом заявлении она анонсировала спектакль и намекнула на прочие творческие планы.