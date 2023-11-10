Джанабаева приняла неожиданное решение после бегства Меладзе из России

Джанабаева приняла неожиданное решение после бегства Меладзе из России
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Эстрадная дива хочет перестраховаться

Супруга Валерия Меладзе, певица и актриса Альбина Джанабаева втрое взвинтила ценник на выступления на корпоративах. Отныне ее концерт обойдется втрое дороже прежнего.

Раньше певица соглашалась на куда более скромные суммы (850 тысяч) и не запредельный райдер – требовалось лишь немного закусок и отдельный туалет в гримерке. Сегодня ее выступление обойдется в 2,5 миллиона плюс 7% сверху.

С чем связано повышение цены, точно не известно, однако на фоне слухов об их разводе с Меладзе и прекращении его концертов и гастролей в России напрашиваются интересные выводы. Валерий Меладзе ныне гастролирует все больше по заграницам и семью почти не видит. Альбина с тремя детьми живет в элитном поселке в Подмосковье.

Некоторое время назад подписчики отметили, что Джанабаева пропадала из социальных сетей на долгий срок, а затем появлялись странные посты – например, цитата о том, что перегоревших по отношению к тебе людей лучше отпустить. Сегодня она снова вернулась на сцену – и не только эстрадную: Альбина Джанабаева играет в постановке "Вредные привычки".

Ранее мы писали, что Джанабаева собирается выходить из тени и возвращаться к творчеству. В этом заявлении она анонсировала спектакль и намекнула на прочие творческие планы.

Источник: Телеграм-канал "Shot" ✓ Надежный источник
По теме

Как перестать потеть: проблема решается без дезодоранта

Деликатная трудность может стать серьезной головной болью

Лицом в пол: ОМОН ворвался на концерт выступивших против СВО артистов

Секретное мероприятие было сорвано

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей