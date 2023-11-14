Сергей Лавров объяснил страх Меладзе появляться в России

Сергей Лавров объяснил страх Меладзе появляться в России
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
После украинского лозунга певец опасается возвращаться в Москву

Организатор концертов Сергей Лавров объяснил, почему Валерий Меладзе откажется от выступлений в России даже за такой солидный гонорар, как 500 тысяч евро.

Новогодние праздники не за горами – многие активно муссируют слухи об артистах, покинувших Россию и якобы выражающих готовность выступить там, откуда уехали. Безусловно, предлагаемые российскими организаторами гонорары (особенно на корпоративах) во многих странах для звезд недосягаемы. В медиа ходят слухи, что Валерий Меладзе не против прилететь и выступить перед россиянами. А гонорар артиста якобы за это должен составить не менее 120 тысяч евро.

Лавров указал, что улетевшего Меладзе ждать точно не стоит – ни за какие цифры. Он явно опасается пересекать границу России, как и остальные украинские артисты, ранее спокойно выступавшие на нашей сцене. Что уж говорить о частных вечеринках. А вот Дубай – другое дело.

Меладзе, указал продюсер, прекрасно помнит, что последовало после политического лозунга в поддержку Украины на концерте в Дубае. Шепот Валерия в микрофон в тот момент российская пресса обмыла со всех сторон.

"Его просто подставили и теперь ему не отмыть  пятно. Памятуя его опыт, никто не поедет", – указал Лавров.

А ранее в России рассказывали о юридических последствиях для Меладзе после его скандальной фразы во время одного из концертов в Дубае – вплоть до уголовного дела. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено о новой эмиграции Галкина* и Пугачевой

Артистам сложно найти место под солнцем

Финляндия готовится к полному закрытию границ с Россией

Хельсинки жалуется на массовые потоки беженцев из третьих стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей