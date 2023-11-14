Сергей Лавров объяснил страх Меладзе появляться в России

После украинского лозунга певец опасается возвращаться в Москву

Организатор концертов Сергей Лавров объяснил, почему Валерий Меладзе откажется от выступлений в России даже за такой солидный гонорар, как 500 тысяч евро.

Новогодние праздники не за горами – многие активно муссируют слухи об артистах, покинувших Россию и якобы выражающих готовность выступить там, откуда уехали. Безусловно, предлагаемые российскими организаторами гонорары (особенно на корпоративах) во многих странах для звезд недосягаемы. В медиа ходят слухи, что Валерий Меладзе не против прилететь и выступить перед россиянами. А гонорар артиста якобы за это должен составить не менее 120 тысяч евро.

Лавров указал, что улетевшего Меладзе ждать точно не стоит – ни за какие цифры. Он явно опасается пересекать границу России, как и остальные украинские артисты, ранее спокойно выступавшие на нашей сцене. Что уж говорить о частных вечеринках. А вот Дубай – другое дело.

Меладзе, указал продюсер, прекрасно помнит, что последовало после политического лозунга в поддержку Украины на концерте в Дубае. Шепот Валерия в микрофон в тот момент российская пресса обмыла со всех сторон.

"Его просто подставили и теперь ему не отмыть пятно. Памятуя его опыт, никто не поедет", – указал Лавров.

А ранее в России рассказывали о юридических последствиях для Меладзе после его скандальной фразы во время одного из концертов в Дубае – вплоть до уголовного дела.

