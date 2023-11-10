"Костя убрал Диму: какую роль сыграл Меладзе в крахе группы "Бис"

"Костя убрал Диму: какую роль сыграл Меладзе в крахе группы "Бис"
Влад Соколовский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Солист некогда популярного бойз-бэнда рассказал, почему звездный путь группы оказался таким коротким

После оглушительного взлета на "Фабрике звезд" поклонники ожидали плавного повышения популярности бойз-бэнда и дальше. Однако не прошло и трех лет, как мальчишеский коллектив скатился со звездной орбиты. Причиной закрытия проекта стала ссора между продюсером группы и одним из солистов. О ней на шоу "НеДудь – Подкаст со Звездами" рассказал второй участник коллектива Влад Соколовский.

Влад признался, что одним из самых веских поводов для конфликта, приведшего к закрытию группы, стало непонимание между его напарником по группе Димой Бикбаевым и "опекуном" коллектива Константином Меладзе. Возможно, считает Влад, если бы продюсер уделял им больше внимания и контролировал тщательнее, дуэт бы не распался.

Соколовский подружился с Бикбаевым на совместном сезоне "Фабрики звезд", где их заметил продюсер проекта Константин Меладзе, решивший создать дуэт. В качестве названия взяли первые буквы фамилий солистов. Поначалу все шло отлично, фанаты "Фабрики" активно голосовали за смазливых мальчишек, но в итоге те заняли лишь третье место, да и то разделили с группой "ИнЯн". Сначала ребята рассердились, но потом разгадали план продюсера и поняли, что такая расстановка сработала только на пользу их растущей популярности.

А известность дуэта и правда была неплохой, они собирали целый "Олимпийский". Их хиты "Кораблики" и "Катя, возьми телефон" прочно поселились в чартах. Но парней что-то все равно не устраивало и они постоянно бомбили продюсера жалобами. В конце концов Бикбаев написал Меладзе письмо с подробным описанием рабочего процесса, как его видел он сам. Композитор разозлился и решил убрать Бикбаева из коллектива.

Влад Соколовский рассказал, что после они поговорили с продюсером и решили, что брать в дуэт нового солиста будет глупо. Еще полтора года после закрытия "БиС" Влад работал с Меладзе, а потом решил начать сольную карьеру. Композитор отпустил его мирно и даже разрешил продолжать петь написанные им песни.

Ранее мы писали, что Влад Соколовский прокомментировал предполагаемый разрыв с матерью своего ребенка.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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