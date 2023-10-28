Влад Соколовский высказался о расставании с матерью своего сына

Влад Соколовский высказался о расставании с матерью своего сына
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Певец утверждает, что слухи об их разрыве с Ангелиной Сурковой ложны

Влад Соколовский и Ангелина Суркова собирались пожениться весной текущего года, однако что-то пошло не так. Поклонники певца тут же заподозрили неладное в общении звездной пары, но Влад категорически опровергает разлад между ним и любимой.

Они не просто пара, но еще и коллеги, поскольку Соколовский продюсирует Ангелину Суркову, носящую сценическое имя LEE. Рабочие отношения не мешают личным, поскольку пара давно научилась не путать одно с другим. Есть наставник и ученица в работе, а есть равноправные партнеры в отношениях. Именно это, утверждает певец, и позволяет им гармонично развиваться как паре.

Соколовский заключил, что им с подругой абсолютно все равно, что о них думают посторонние люди, потому что их отношения не для публики, а для них двоих. И как они будут развиваться, чем наполняться, касается только его и Ангелины. Свадьба будет, но позже, чем собирались изначально. Он не сказал, где именно состоится церемония бракосочетания, но заверил, что она будет скромной и без лишней пышности.

"Это будет праздник для нас и семьи, а не пир на весь мир", – добавил будущий счастливый молодожен.

Раньше Влад Соколовский рассказал о своих отношениях с новым мужем экс-супруги Риты Дакоты и об отцовской ревности.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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