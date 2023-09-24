Тарзан отреагировал на слухи о свадьбе сына с экс-стриптизершей

Мужчина пришел в шок

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, по некоторым данным, встречается с Мелиссой – некогда профессиональной танцовщицей на шесте, если верить открытым источникам. Архип постоянно мелькает со своей красоткой в соцсетях. И недавняя запись заставила многих говорить о том, что у пары давно все серьезно.

Публика увидела на одном из фото кольцо на безымянном пальце руки Архипа – с виду напоминало обручальное. Звездная мама пока не комментировала догадки пользователей, а вот Тарзан помог пролить свет на истину на личную жизнь наследника.

"Какие внуки? Он сам ребенок!" – выразил изумление Глушко.

Едва ли, продолжил Сергей, сын сможет полностью обеспечить комфортную среду или даже существование семьи. У Архипа отсутствуют источники для нормального заработка. Все хотят ныне вести блоги, сокрушается Тарзан – а пахать никто не желает.

Бодибилдер уверен, что сын изначально должен встать на ноги – а потом думать о свадьбе. "В шалаше" никто жить не собирается.

Тем временем в медиа поговаривают, что Архип улетел с мамой в Соединенные Штаты, где живет его бабушка, Людмила Порывай. А вот отец, по слухам, остался, потому что не слишком ладит с тещей.