Наташа Королева забрала сына и уехала из России

Артистку преследует череда скандалов

Наташа Королева по праву считает себя российской певицей, именно в нашей стране она достигла небывалых высот и стала востребованной артисткой. Однако от корней не уйдешь. Из-за своего украинского происхождения певице приходится переживать скандал за скандалом. На этом фоне ее стремительный отъезд из России выглядит весьма любопытно.



Как известно, в семействе Королевой серьезный раздрай. Ее муж Сергей Глушко выступает с четких пророссийских позиций, а вот мама Людмила Порывай осуждает решения российских властей и выступает за украинскую позицию.



Королева неоднократно старалась убедить публику, что родственникам удается жить в мире и согласии, однако искушенные пользователи социальных сетей в это не верят. Масло в огонь добавила недавно появившаяся в Сети фотография, по которой стало понятно, что Наташа отчалила в США и прекрасно проводит время на курортах Майами.





Любопытно, что сама певица предпочитает помалкивать и не рассказывает об отъезде поклонникам. Фотографию выложила ее приятельница. В Америку Наташа уехала вместе с сыном Архипом и живет в доме у матери. Поклонники считают, что отца семейства с собой не взяли, так как он не ладит с тещей.



К слову, недавно Королева лично подтвердила конфликты в семье.

