"Разные взгляды": Королева впервые подвердила конфликты в семье из-за СВО

"Разные взгляды": Королева впервые подвердила конфликты в семье из-за СВО
Фото: соцсети
Родственники при этом продолжают общаться друг с другом

В последнее время ходят слухи, что мать Натальи Королевой Людмила Порывай практически не разговаривает со своим зятем Сергеем Глушко. В отношениях между ними, по заявлению журналистов, появились серьезные трудности из-за разного отношения к украинскому конфликту. Сама артистка, которая старалась не высказываться на эту тему ранее, решила прервать молчание.

Наташа Королева рассказала, что сведения, будто бы ее мама категорически отказывается общаться с Тарзаном – ложь. По ее словам, об их семье постоянно ходят разнообразные слухи, но многое является "больной фантазией журналистов".

При этом артистка отметила, что конфликты в семье на почве несогласия с политической повесткой и правда происходят, но семья не старается акцентировать на них внимание.

"Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях", – пояснила она.

Королева утверждает, что сейчас ее мама гостит у них в Москве на даче. И вечера вся семья проводит вместе, стараясь при этом поддерживать дружескую атмосферу в общении. 

Также она указала, что никакие подобные трудности ее не задевают, поскольку является достаточно "толстокожей". И на все провокации в отношении ее происхождения и жизни в России она не реагирует, старась нести в массы добрую атмосферу и радость, а не агрессию, которой в последнее время стало крайне много.

Ранее Наташа Королева раскрыла секрет долгого и счастливого брака.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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