Королева после развода с мужем лишилась единственного сына

Королева после развода с мужем лишилась единственного сына
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парень уехал из России

Наташа Королева, по слухам, больше не замужем за Сергеем Глушко. Артистка информацию не подтвердждала, но Анастасия Волочкова заявляла, что у певицы уже даже появился новый мужчина. 

На фоне информации о разводе Королева осталась и без собственного сына Архипа. Об этом она сама рассказала в беседе с журналистами. Сейчас он занимается востоковедением в московском вузе, и ему выпала возможность пройти стажировку в Японии – оформлением документов мать занималась вместе с сыном, но немного не срослось.

Артистка рассказала, что изначально она планировала отправить сына в другой конец света на три месяца, но из-за промедления удалось договориться только о двух неделях. По ее словам, за сына она не переживает – он уже был в Японии в 14 лет и прекрасно понимает язык.

"Я надеюсь, что в следующем году уломаю его поехать в Японию на три месяца", – призналась звезда.

Она отметила, что Архипу нужна постоянная практика, чтобы не забыть японский, изучение которого он начал в раннем детстве. 

Эти две недели Наташа Королева проведет одна. Ее супруг Сергей Глушко, на фоне слухов о разводе, находится на гастролях по России со спектаклем. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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