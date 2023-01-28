Объявлено о разводе Королевой с Тарзаном

Объявлено о разводе Королевой с Тарзаном
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о разладе в семействе ходили давно

Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Алены Жигаловой. Во время встречи они в непринужденной обстановке, выпивая шампанское, обсуждали насущные темы и играли в игры. В одной из них балерине предложили выбирать из трех звезд мужского пола и говорить, с кем бы из них она согласилась на интим, кого бы убила, а кого готова поцеловать.

Знаменитость попросили решить такую задачу с тремя известными личностями: Иосифом Пригожиным, Джиганом и Тарзаном. Выбор для Волочковой был тяжелый, поскольку, как она призналась, никто из них в действительности ее не интересует в сексуальном плане. Под давлением ведущей артистка все же решилась ответить.

"Пригожина убила, с Тарзаном переспала, он такой сексуальный", – сказала звезда.

Жигалова заявила, что ответ ее удивил, она даже захотела позвонить Наташе Королевой и рассказать об этом.

"Так она вроде уже не с ним (Тарзаном – прим. редакции)", – выдала Волочкова откровение. 

Ведущая спросила, насколько балерина ручается за информацию, но та резко стала отмахиваться со словами "я ничего не знаю". 

Слухи о том, что в семье Королевой разлад ходили давно. Ее мать давно отписалать от Тарзана в соцсетях. Поговаривают, что у супругов разные взгляды на украинский конфликт – семейство артистки то и дело появляется где-то с флагом Украины, а стриптизер выражает полную поддержку ВС РФ. После этого певицу даже замечали в компании другого мужчины. 

Источник: Super ✓ Надежный источник
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