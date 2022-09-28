Было ли это случайностью или провокацией - неизвестно

Певица украинского происхождения Наталья Королева с момента начала спецоперации ни разу не высказалась о конфликте, в отличие от ее супруга Тарзана. Тем не менее, артистка, судя по всему, решила на одном из выступлений намекнуть, какую именно позицию она занимает.

В Сети появились кадры с одного из московских корпоративов, куда артистку пригласили выступать. Она, как и весь ее коллектив, вышла на сцену в синем наряде – оттенок совпадает с тем, из которого состоит украинский флаг. Во время одной из песен подтанцовка вынесла на сцену куски ткани желтого цвета, из-за чего весь цветовой ансамбль выступления напоминал украинский двуколор. Кадры произошедшего публикует "Пятый канал".

В соцсетях артистку раскритиковали обе стороны – как российская, так и украинская. Украинцы припомнили, что знаменитость родилась на Украине, но продолжает выступать в стране, которая ведет боевые действия на ее родине. Россияне остались недовольны тем, что Королева продолжает зарабатывать деньги в России и поддерживает Украину в сложившемся конфликте.

Кто-то обвинил артистку в "переобувании", а кто-то даже предложил выгнать певицу из страны за подобные политические акции, передает РИА ФАН.