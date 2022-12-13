Бросил муж: Королеву застали в объятиях другого мужчины

Слухи о разладе в семействе артистки ходили давно

В последнее время в СМИ сообщали, что отношения между супругами Наташей Королевой и Тарзаном дали серьезную трещину. Все из-за происходящих событий в мире, взгляды на которые у них разделились.

Стриптизер поддерживает Россию, а артистка, хоть открыто и не говорит о политике, во время одного из выступлений намекнула, что стоит на стороне родной страны – Украины. Слухи подогреваются еще и высказываниями матери Королевой, которая публично высмеивает своего затя и отписалась от него в соцсетях.

Недавно Наташа сообщала, что муж ее бросил – уехал на несколько недель на гастроли. По ее словам, у Сергея Глушко очень плотный гастрольный график, поскольку ему нужно показывать сразу три постановки.

Сама артистка, судя по всему, по мужу скучает несильно. Недавно ее застукали в одном из московских ресторанов в объятиях другого мужчины. Им оказался знаменитый артист Стас Михайлов. Звезды прижимались друг к другу и весело проводили вместе время.

Народ отметил, что Королева смотрится вместе с Михайловым лучше, чем с Тарзаном. Некоторые предположили, что супруги практикуют свободные отношения, в которых романы с другими не запрещаются.

Как относится к такому жена Михайлова – неизвестно. На празднике звезд она замечена не была. Тем не менее, 25 ноября артист трогательно поздравлял супругу с годовщиной знакомства в соцсетях.