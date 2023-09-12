"Во второй раз замуж": Асмус переполошила публику слухами о свадьбе

Фанаты гадают, что все это значит

Отношения Кристины Асмус с коллегой Романом Евдокимовым давно не являются для публики каким-то секретом. В прошлом году красотка была застукана журналистами в объятиях актера. А сегодня бывшая супруга Гарика Харламова намекнула на серьезные подвижки в отношениях пары.

Актриса, по меньшей мере, прозрачно намекает на предстоящие события в своей жизни. Кристина выложила фото в свадебном платье, заявив, что собирается выходить замуж.

Правда, любителей интриги Асмус оставила ни с чем: актриса указала, что речь пока что идет лишь о съемках. Но тут же добавила, что брак возможен для нее не только в кино, но и за пределами съемок.

До отношений с Евдокимовым Асмус семь лет была замужем за Гариком Харламовым. Развод экс-пара оформила три года назад. В браке с шоуменом актриса родила дочку Анастасию. А после расставания некоторое время все жили под одной крышей. Не так давно Асмус рассказала, что наконец-то съехала от бывшего мужа.

А не так давно Кристина решила устроить для возлюбленного невероятный подарок, поздравив его прямиком со сцены при полном зрительным залом. Красотка преподнесла своему мужчине гитару с автографом бас-гитариста "Нирваны" Криса Новоселича.