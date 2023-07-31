"Не общаемся": Галустян разорвал все связи с Харламовым

Что произошло между друзьями?

Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гарик Харламов, Павел Воля и Гарик Мартиросян – пожалуй, самая известная пятерка российских комиков. Дружить они начали еще во времена КВН, а потом вместе строили карьеру на телевидении. Однако пронести сквозь года дружбу получилось не у всех.

В последнее время поклонники заметили, что Гарик Харламов и Михаил Галустян стали отдаляться друг от друга. Раньше у юмористов были совместные проекты, они публично поздравляли друг друга с праздниками и вместе появлялись на разных мероприятиях. Сейчас ситуация выглядит иначе. И, как оказалось, разрыв отношений двух друзей – это не домыслы фанатов.

В свежем интервью Михаил Галустян откровенно рассказал о дружбе с бывшим мужем Кристины Асмус, подтвердив, что он разорвал с ним все связи.

"Сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной", – высказался шоумен.

Он намекнул, что инициатором стал именно Гарик Харламов. А также добавил, что не в его стиле навязываться людям, когда они не стремятся поддерживать связь. Стоит отметить, что звезда шоу "Наша Russia" не переживает по этому поводу, потому что всегда с пониманием относится к решениям тех или иных людей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как Гарик Харламов отомстил бывшей жене Кристине Асмус, которая закрутила новый роман.