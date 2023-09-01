"Меня бомбило": Соколовский рассказал об отношениях с мужем Дакоты

Первое время певец не мог смириться с происходящим

Влад Соколовский развелся с Ритой Дакотой в 2018 году – пара успела пожить вместе всего три года. Певица прознала об изменах, которые имели место быть даже в период беременности. Расставание для Риты оказалось весьма болезненным, однако та смогла наладить отношения с бывшим.

Влад отдает себе отчет в том, что дочка Мия однажды спросит его о причине развода с мамой. Однако сам певец утверждает, что не будет таить правду и все донесет до дочери "максимально экологично".

Отдельно Влад упомянул супруга бывшей жены, Федора Белогая, ставшего для Мии отчимом – оказывается, относится он к Федору крайне положительно и даже утверждает, что им друг с другом сильно повезло.

Если бы Федор был "безголовым альфа-самцом", утверждает Влад, проблем было бы не избежать. А тут пришлось иметь дело с адекватным и осознанным мужчиной. По счастью, сложилось так, что стороны смогли найти компромисс и не "стягивать канаты" – то есть не делить ребенка.

Однако исполнитель не скрывает, что первое время его ужасно "бомбило" от фото дочери с Федором, которые Рита выкладывала в социальные сети. Однако ныне для отца это не представляет какую-то проблему, как признался в интервью с Натальей Подольской.