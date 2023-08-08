Свадьба Риты Дакоты оказалась под угрозой срыва

Все было против нового союза

После скандального развода с Владом Соколовским певица Рита Дакота долго не могла устроить личную жизнь. Наконец она обрадовала поклонников тем, что в ее жизни появился возлюбленный Федор Белогай, и она скоро выходит замуж. Однако все оказалось не так просто.

Из-за чересчур грандиозных планов на сразу три свадьбы в разных странах у Риты Дакоты и ее жениха произошли накладки.

На этой неделе свадебные пиршества уже должны стартовать, однако дело не заладилось с самого начала. Первым шагом на пути к семейному счастью Рита Дакота обозначила венчание, которое должно состояться в Грузии. На мероприятие были приглашены только самые близкие. Но платье, которое певица выбрала специально для праздника, не смогли доставить ей вовремя.

Потом на границе жениха Риты Дакоты и его брата не пускали в страну. Венчание уже было на грани срыва, но к счастью, все разрешилось в пользу любви новобрачных.

"Пацанов пропустили... Сжалились, поняв, что срывают венчание людям", – призналась Дакота в своем блоге.

Но и на этом неприятности не кончились. В конце концов отец Риты Дакоты забыл в самолете телефон. Может быть, не стоило все так усложнять, и сыграть просто одну нормальную свадьбу у себя на родине? – гадают фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что потратившая миллион на шоппинг Рита Дакота призналась в чувстве стыда.