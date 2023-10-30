"Начинаю скандалить первым": Колдун поведал о конфликтах с женой из-за фанаток

Артист рассказал, что ссорились они в основном из-за его многочисленных поклонниц

Знаменитый "фабрикант" Дмитрий Колдун честно признался, что его популярность принесла в семейную жизнь немало остроты и скандалов. Виктория, рассказывает Дмитрий, первое время много скандалила из-за чрезмерного, по ее мнению, внимания фанаток супруга.

Женщину сильно раздражала медийность мужа и его популярность у прекрасного пола. Колдун потратил немало сил и терпения, чтобы объяснить любимой: беспокоиться не нужно, он не отвечает на любовь фанаток. Дмитрий еще в детстве, когда расстались его родители, поклялся, что его семья будет крепкой и гармоничной. И не собирается поддаваться искушениям, потому что цена за них будет слишком высока и он не готов платить ее.

Как и про любого артиста, про Колдуна ходят и ходили разные слухи. В том числе, в этом году не раз писали про то, что певец развелся с женой, а в Минск наезжает, чтобы встретиться с детьми. Дмитрий объяснил поклонникам, что его семья в порядке.

Колдун рассказал, что познакомились они с Викторией, когда она встречалась с другим, и ему пришлось постараться, чтобы завоевать любимую. Дмитрий и Виктория вместе третий десяток лет, и секрет гармонии, по словам певца, в обычном везении: ему удалось встретить человека, который не бесит его так долго.

Конечно, супруги ругаются, как любые пары, но это обычные бытовые ссоры, которые быстро решаются. Например, в отсутствие артиста его рабочий кабинет заваливают игрушками, чашками и прочим мусором, что его сильно раздражает. Но любые конфликты можно урегулировать. Дмитрий чаще подходит мириться.

"Исторически сложилось, что и скандалить я тоже начинаю первым", – признался он.



Возможно, еще один секрет хорошей атмосферы в доме – нелюбовь Виктории к публичности. Ее нет в соцсетах, она никогда не любила известности и даже на "Фабрике звезд" выходить на сцену отказывалась.

Ранее мы писали, что Дмитрий Колдун был в шоке от царившей в Венеции антисанитарии.

