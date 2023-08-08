"Жуткая вонь": Дмитрий Колдун пришел в шок от антисанитарии в Венеции

Итальянский город пришелся артисту не по вкусу

Исполнитель Дмитрий Колдун решил отправиться в отпуск в Италию. Певец с давних пор мечтал о Венеции – пришла пора ее исполнить. Однако каково же было изумление знаменитости, когда тот вдруг осознал, что на деле все время грезил о грязном и ничем не примечательном городе.

Итальянский город поразил Дмитрия нечистотами: из канализации вода возвращается назад, в Венецию. В центре города гулять совершенно не хочется – не каждый пожелает мочить ноги в откровенных нечистотах. Как пишет "МК" – "жуткая вонь".

"Вода там вонючая. Сточные воды поднимаются обратно во время прилива. Запах – затхлая гниль. Но люди ходят даже босиком", – пораженно качает головой Колдун.



Венецианские коммунальщики только разводят руками, не в силах ничего поделать с канализационной бедой. Ну а на туристах решили поднять хорошо денег: местные торгуют одноразовыми резиновыми сапогами для обхода отвратительных луж.

Дмитрий сравнил город с российским Петербургом, заявив, что последний обходит Венецию по чистоте и культуре в раз. С другой же стороны, Венеция прекрасна – и было бы еще лучше, не будь она такой грязной.

"Впечатление было испорчено антисанитарией", – добавил музыкант.

А ранее мы писали, как Колдун сильно поранился во время поездки – судовым медикам пришлось накладывать швы Дмитрию на круизном судне в Турции: во время прогулки тот ударился головой.