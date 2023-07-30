Кость видна: врачи спасают истекающего кровью Дмитрия Колдуна после тяжелого ранения

Россияне молятся за любимого артиста.

Когда участник "Евровидения" Дмитрий Колдун согласился поплыть на круизном корабле в Стамбул, то и представить не мог какой драмой обернется многообещающая поездка.

В итоге сейчас певца спасают судовые врачи. Лужа крови, пробитая до кости голова – на Колдуна страшно смотреть. Нужно только молиться...

Все случилось внезапно. Певец шел на фотосессию и задел головой металлический спринклер (автоматическая оросительная головка системы пожаротушения, установленная на сети водопроводных труб). Ранение оказалось столь серьезным, что прибывшие медики приняли решение наложить швы. По их опасениям, на месте удара могут перестать расти волосы и красавчика-артиста может изуродовать огромная лысина.

Корреспондент "Утро.ру" дозвонился до несчастного артиста, который пока в лазарете. Тот от жуткой боли едва говорил, но смог рассказать о постигшем несчастье. "Я сам виноват в случившемся, – шепчет, превозмогая боль, со слезами в голосе раненый Колдун. – Просто сам предложил пойти коротким путем и налетел на эту штуку. Можно было всего этого избежать, будь я чуть внимательнее. А так шел в своих мыслях после концерта и в итоге сейчас весь в швах. Врачи сделали все оперативно и профессионально. Правда, зашили меня синими нитками – черных не нашлось".

Как думал Шариков в "Собачьем сердце": "Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть"