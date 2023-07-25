"Есть шанс вернуться": Дмитрий Колдун о судьбе предавших Родину звезд

"Есть шанс вернуться": Дмитрий Колдун о судьбе предавших Родину звезд
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Участник "Евровидения" высказался о покинуших Россиию коллегах

Дмитрий Колдун прямо говорит о своей гражданской позиции и не стесняется быть патриотом. В интервью "Утро.ру" он объяснил это.

"Я не могу сказать, что проявляю какой-то героизм – просто занимаюсь своим делом, – говорит Колдун. – Песни и музыка должны помогать людям в любой ситуации, и именно этим я и занимаюсь".

Об отъезде за границу сам певец никогда даже не помышлял. При этом тех коллег, которые уехали, Колдун не осуждает. "Я всегда в этом случае думаю, по какой причине и с каким посылом человек уехал, – пояснил Дмитрий. – И даже думаю, что если, уехав, артист ничего плохого о Родине не говорил, у него вполне есть шанс вернуться".

Дмитрий говорит, что его сегодня все устраивает в своем положении, включая доход. "Я могу себе позволить не все, но необходимое у меня все есть – квартиры в Москве и Минске, загородный дом в Беларуси, - заверил он. – Я никогда не мечтал, например, о шикарных иномарках, а обычная машина у меня и у жены есть. Скажу вам больше: я веду довольно аскетичный образ жизни, могу хоть на 500-700 рублей в неделю выжить, если не считать коммунальные платежи и не покупать одежду. Но моя главная задача – обеспечивать свою семью и родных. А на бытовые и социальные нужды в этом случае мне нужно тысяч 200 в месяц. Слава Богу, зарабатываю больше"

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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