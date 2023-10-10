"Труселя еще покажите": поклонники Успенской в ярости от фото певицы

"Труселя еще покажите": поклонники Успенской в ярости от фото певицы
Любовь Успенская.Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Почитатели таланта "королевы шансона" осудили публикацию откровенного снимка звезды

Некоторое время назад 69-летняя Любовь Успенская выложила на своей странице в социальных сетях более чем откровенное фото.

Вид полуодетой звезды в эротичном черном белье вызвал неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Смелость 69-летней Успенской подписчики ее страницы оценили по-разному и во мнениях не сошлись.

Большая часть выплеснула в комментариях отрицательное мнение. Под фотографией разразились настоящие морализаторские бои: "королеву шансона" стыдили и упрекали в нахальстве и бесстыдности.

 Социальные сети 

Почитатели таланта считали, что демонстрировать свое тело, да еще в столь откровенном одеянии, скорее подобает юным дамам, но никак не бабушкам "под семьдесят".

“Бабушка продолжает сходить с ума”; “Любовь, вы красивая конечно, но это непристойно! Вы такая взрослая, как наши бабушки! Труселя еще покажите” – плевались ядом подписчики.

Правда, мнения разделились. Нашлись и те, кто искренне позавидовал стройной и подтянутой фигуре звезды в таком возрасте. Сама же Любовь Успенская не видит ничего дурного в публикации подобного контента. Она считает, что достойно стареть – не значит закутаться в саван и спрятаться.

    "Я человек публичный. Мне хочется выглядеть хорошо, сохранить какую-то молодость", – смело заявляет певица.

Напомним, недавно Любовь Успенская рассказала, как ответила отказом на предложение руки и сердца от поп-короля Филиппа Киркорова.

Источник: Про звезд ✓ Надежный источник
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