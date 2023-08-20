Штрафы за эротику: как снимают откровенные сцены в турецких сериалах

Штрафы за эротику: как снимают откровенные сцены в турецких сериалах
Фото: кадр YouTube
Турецкие киноделы используют некоторые хитрости

Сейчас турецкие сериалы в России популярны как никогда. С каждым днем хитросплетения романтических историй увлекают все больше зрителей. Желая посмотреть всего одну серию, многие уже не могут остановиться. Но несмотря на увлекательный сюжет, один нюанс сериалов, снятых в Турции, сразу бросается в глаза.

Трудно не заметить, что турецкие картины не могут похвастаться большим разнообразием постельных сцен. В отличие от европейских и американских лент, в них практически невозможно встретить эротику. Дело в том, что за показ излишне откровенных эпизодов телеканалы нередко получают большие штрафы. Это касается не только эротики, но и сомнительных действие героев, демонстрирующих жестокость или безнравственность.

Но несмотря на довольно строгие правила и запреты, зачастую романтические линии в турецких сериалах целиком захватывают зрителей. Откровенные сцены там снимают очень сдержанно и иносказательно, но при этом они не теряют своей чувственности. Соблюдать баланс удается благодаря так называемой "экранной" химии.

Наибольшее внимание при съемках турецких сериалов уделяется детальной проработке драматических событий и переживаний героев. Актеры проживают чувства на экране таким образом, что им хочется верить. Кроме того, интерес зрителей нередко подогревают слухи о романах артистов, исполнивших главные роли.

Ранее "Утро.ру" писало, что звезда "Постучись в мою дверь" показала тело в прозрачном наряде. Ханде Эрчел, сыгравшая в сериале роль Эды, продемонстрировала формы на новом снимке.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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