Мистика наводит ужас: звезда "Ворониных" вспомнила жуткие случаи на съемках

Мистика наводит ужас: звезда "Ворониных" вспомнила жуткие случаи на съемках
Екатерина Волкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса рассказала о мистике на съемочной площадке

Многие знают Екатерину Волкову по роли Веры Ворониной в сериале "Воронины". Именно эта работа прославила актрису на всю страну и послужила мощным толчком для развития ее карьеры. А сегодня, 14 августа, зрители смогут увидеть звезду в совершенно новом амплуа. На экранах состоится премьера сериала "СуперИвановы", в котором Волкова сыграла героиню, обладающую экстрасенсорными способностями.

Накануне артистка появилась в студии программы "Шоу Воли" и раскрыла детали работы над новым проектом. Звезда "Ворониных" рассказала, что съемки сериала "СуперИвановы" сопровождались жуткими случаями. Оказалось, на площадке команде пришлось столкнуться с тем, что обычно называют паранормальными явлениями.

Екатерина Волкова вспомнила необъяснимые ситуации, происходившие во время съемок мистических эпизодов. По словам актрисы, периодически на площадке вдруг само собой открывалось окно или что-то падало в гробовой тишине.

"И вот ты сидишь и думаешь, что, может быть, правда мы тут что-то такое творим", – рассказала артистка.

Впрочем, далеко не всем в команде эти жуткие случаи казались чем-то необычным. Например, партнер Екатерины Волковой по съемкам, Михаил Полицеймако, относился к подобным ситуациям скептически и не видел в них никакой мистики.

Ранее "Утро.ру" писало, что в СТС выступили с заявлением после слухов о возвращении "Ворониных". В социальные сети слили кадры со съемочного процесса с Георгием Дроновым, и представители канала поспешили объяснить, стоит ли зрителям ожидать продолжения.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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