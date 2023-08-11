В СТС выступили с заявлением после слухов о возвращении "Ворониных"

Зрителей поспешили разочаровать

В социальные сети слили кадры со съемочного процесса с Георгием Дроновым. В итоге зрители начали говорить о продолжении сериала "Воронины". Правда же оказалась, как всегда, прозаичной: никто ничего снимать не будет.

Журналисты смогли дозвониться до представителя телеканала СТС, на котором ранее выходили серии легендарного российского ситкома про знаменитое семейство. Оказалось, что Ворониных решили возродить лишь ради одного рекламного материала. Снимать картину посезонно далее никто не планирует – и не планировал.

Последний сезон "Ворониных" вышел в 2019 году. Спустя два года телебоссы решили отказаться от проекта. Главная причина такого решения – смерть Бориса Клюева, игравшего в знаменитом семействе Николая Петровича.

Сам Дронов ранее заявлял, что не страдает "комплексом одной роли" из-за съемок в сериале. Параллельно актер всегда занят и другими, не менее вдохновляющими и творческими ролями в театре.



