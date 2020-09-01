Ему было 76 лет

Народный артист Борис Клюев ушел из жизни. Запомнившийся миллионам зрителей по роли в сериале "Воронины" артист тяжело болел.



О печальном известии сообщили в пресс-центре Малого театра, передает РИА "Новости".

Актер более двух лет боролся с раком легких, пишет издание "Комсомольская правда".

В одной из последних бесед с журналистами он признавал, что очень сожалеет о том, что в течение долгого времени не обращал внимание на признаки серьезного заболевания.

Борис Клюев родился в 1944 г. в Москве. Борис Владимирович был одним из ведущих актеров Малого театра. Кинозрителю артист запомнился блистательным исполнением роли графа Рошфора в легендарном фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Артист также снимался в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Королеве Марго" и других кинолентах. Популярность пришла к Клюеву после съемок в картине "ТАСС уполномочен заявить..." – там он исполнил роль шпиона Трианона.