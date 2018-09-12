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Онкобольная звезда "Ворониных" вернулась

Борис Клюев. Кадр из фильма "Воронины"
Известный актер прошел курс лечения от рака

Все завершилось успешно. И теперь Борис Клюев возвращается к работе в Малом театре и съемкам в популярном сериале. 

О страшном диагнозе "главного Воронина" стало известно еще весной. А несколько недель назад говорили, что у Клюева проблемы с легкими, и тогда врачи советовали ему пройти лечение.

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Артист прервал работу. Но в конце августа он уже присутствовал на сборе труппы в Малом театре, в котором служит. По словам Бориса Владимировича, лечение ему помогло. Коллектив не оставил его в беде.

"Я давно знал, что Малый никогда не бросает в беде своих стариков. У нас есть актеры, которым нужна помощь – и им всем помогает театр. Вот и я когда заболел, целых два месяца был на больничном, театр мне все оплачивал. Это наша традиция", – рассказал Клюев, передает EG.RU

Артист уже подписал контракт на съемки в популярном телесериале "Воронины" в 2019 году. Работа над новыми сериями шла "в Ярославле, на Волге в июле", сообщил он.

Также скоро на экраны выйдет "Милицейская сага" с участием Бориса Владимировича.при этом он успел и отдохнуть летом на юге, на берегу Тирренского моря.

Но в целом Клюев много трудится. Кроме актерской работы (несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему активно снимается в фильмах и сериалах), он также заведует кафедрой актерского мастерства в ВТУ имени Щепкина.

В 1993 гю актер и его жена пережили ужасную трагедию – они потерял единственного сына. Алексей умер в 24 года от сердечной недостаточности. Молодой человек, который никогда не жаловался на здоровье и, как говорил его отец, вел здоровый образ жизни, заснул и не проснулся. Борис Владимирович, чтобы пережить потерю, с головой ушел в работу. Он стал участвовать в большем количестве спектаклей и чаще сниматься в кино. 

Полина ДОРОЖКИНА
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