Гена Букин и его семейство снова будут радовать россиян

Российский сериал "Счастливы вместе" имел огромный успех у телезрителей, а его главные герои полюбились миллионам россиян своей простотой, непосредственностью и комичностью. Недавно славу семьи Букиных слегка омрачила скандальная история с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой сотрудники полиции при себе нашли запрещенные вещества во время управления автомобилем.

После скандала в СМИ и возбуждения уголовного дела Преображенский суд Москвы назначил актрисе Наталье Бочкаревойштраф 30 тысяч рублей по делу о хранении 0,69 грамма кокаина. Однако вскоре суд прекратил уголовное дело, история поутихла, и Бочкарева даже смогла реабилитироваться после этой грязной истории.

На днях стало известно, что любимые всеми Света и Гена Букины возвращаются на российские телеэкраны. Виктор Логинов и Наталья Бочкарева снимутся в новом сериале о семье Букиных на телеканале ТНТ.

Ситком будет называться "Букины" и также будет повествовать в юмористическом ключе о жизни среднестатистической российской семьи, однако история будет совершенно новая. В сериале планируется десять эпизодов. Когда именно ленту покажут на телеэкранах, пока не известно.