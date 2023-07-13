Всего 44 года: умерла звезда сериала "Каменская"

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В культурной сфере произошла очередная трагедия. Накануне стало известно о смерти популярной белорусской актрисы Ларисы Маршаловой. Смерть настигла талантливую артистку на пятом десятке, знаменитости было всего 44 года.
Скоропостижная кончина звезды поразила ее поклонников и коллег. Почитатели таланта артистки скорбят вместе с ее родными и близкими. Что послужило причиной внезапного ухода Ларисы в мир иной, неизвестно. Никакой информации о серьезных болезнях и других проблемах в интернет-пространстве нет.
Для труппы театра, в котором трудилась любимица публики, ее уход стал большой неожиданностью и тяжелым ударом. Внезапная смерть Маршаловой шокировала коллег. Когда состоится прощание с артисткой, сообщат позже. Многие поклонники Ларисы хотели бы иметь возможность проводить ее в последний путь.
"Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца", – передает телеканал "360" сообщение минского Театра-студии киноактера.
Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по ролям в таких популярных телесериалах, как "Каменская", "Тонкий лед", "Запретная группа" и других.
У страны не осталось альтернатив