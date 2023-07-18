Звезду "Папиных дочек" вышвырнули из продолжения сериала

Актера заявил о бессердечности продюсеров

Некоторые сериалы оказываются настолько успешными и прибыльными, что даже спустя много лет после завершения их съемок, продюсеры только и думаю о том, как бы их перезапустить. Ровно так и произошло с сериалом "Папины дочки", последняя серия которого вышла в 2013 году.

Лишь 10 лет спустя поклонники шоу обрадовались: наконец-то увидят ставших родными героев. Но не тут то было: Дарью Мельникову и вовсе не пригласили сниматься, а исполнителю роли Полежайкина Михаилу Казакову негласно отказали.



Журналистам звезда "Папиных дочек" откровенно рассказал о том, что его буквально вышвырнули из продолжения сериала. Те, узнав о том, что их бывший подопечный снял аппарат Илизарова и встал на ноги, сразу же спросили о том, согласен ли на съемках продолжения прыгать и бегать.

На это Михаил Казаков ответил, что от активных движений ему пока что советуют отказаться, но ходить он уже с легкостью может. Услышав это продюсеры пообещали, что перезвонят, но так и не сделали этого...

Экс-исполнитель роли Полежайкина, впрочем, старается не грустить. Для недавно вставшего на ноги мужчины здоровье – важнейшая вещь на свете. Впрочем, по его словам, на пропитание ему и без съемок в "Папиных дочках" хватит: он подрабатывает в одной из компаний, занимающихся строительством.