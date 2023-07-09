Коллеги рассказали об истериках Заворотнюк на съемках

Стилист припомнил поведение актрисы до онкозаболевания

Новым героем шоу "Модный подкаст", ведущий которого говорит с гостями о том, разумеется, как красиво подать себя, стал знаменитый московский стилист Александр Рогов. Поговорили они про преображения, о комплексах, а так же, как бы то ни было странно, об Анастасии Заворотнюк.

Актриса, за свежие изображения которой ее поклонники готовы буквально отдать половину царства, долгое время было лицом шампуня от перхоти. Именно поэтому в памяти многих Анастасия, должно быть, существует именно в этом безупречно белом костюме.

Как оказалось, Александр Рогов как раз был задействован на съемках этой рекламы. Увы, в воспоминаниях стилиста это сотрудничество не запомнилось как положительное. Отпечатались в его голове лишь истерика жеманной Анастасии Заворотнюк.

Костюмер, задействованная в съемках, привезла ворох одежды двух испанских брендов, которые многим россиянам не по карману. Но, актриса, скривившись, заявила, что наденет на себя лишь "люкс", ведь привыкла носить исключительно его.

Тогда команда, спрятавшись от Анастасии Заворотнюк, оторвала бирки со своей одежды и пришила на вещи, которые звезда "Моей прекрасной няни" сочла недостойными ее.

"Вот, теперь другое дело! В этом я сниматься буду", – слил Александр Рогов заявление Анастасии Заворотнюк в Сеть.

