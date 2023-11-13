Налетай, подешевело: Меладзе сбросил цену на свою виллу в Крыму

Налетай, подешевело: Меладзе сбросил цену на свою виллу в Крыму
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Особняк стал дешевле более чем на 10 млн рублей

Константин Меладзе пытается продать свою лакшери-недвижимость на крымской земле. Предполагается, что решение о продаже он принял, опасаясь национализации и дальнейшей реализации с помощью торгов, как это было с квартирой президента Украины Владимира Зеленского.

Первоначальный ценник на "скромный" домик был в 300 миллионов. Сейчас снизился до 289. За эти деньги потенциальный домовладелец приобретет дом в два этажа площадью около 700 "квадратов".

Территориально вилла находится в одном из элитных поселков Гурзуфа "Вилла Роз". К особняку прилагается участок в 12 гектаров и бассейн. После строительства дома 13 лет назад хозяин недвижимости там почти не появлялся.

Фото: кадр из телеграм-канала "Mash"

Интересно, что два объявления в разделе "продажа" – этой виллы и особняка в таком же лакшери-поселке Подмосковья – появились в одно время. Но подмосковный дом продали всего спустя два месяца, а вилла пока не востребована. Может, поэтому и снизилась цена? Не исключено, что Константин будет торговаться и раньше, поскольку получить меньше денег всяко лучше, чем не получить ничего из-за национализации.

Ранее мы писали, что из-за конфликта продюсера и композитора с одним из солистов распался мальчишеский дует "БиС".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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