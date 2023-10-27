Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей
Фото: соцсети
Что на самом деле произошло со звездой

Знаменитая певица Вера Брежнева после развода с супругом Константином Меладзе решила продолжить жить счастливую жизнь, но уже в одиночестве. Артистка радостно объявила в своих соцсетях, что теперь она займется своей карьерой самостоятельно, без помощи продюсера, и выпустила по этому поводу альбом. И все было хорошо, пока не пришла новость о смерти певицы за границей.

Новостные порталы один за другим стали сообщать, что Брежневой больше нет с нами, а поклонники уже начали прощаться с артисткой. Что именно пошло не так не раскрывалось. Источники указывали, что со знаменитостью произошла трагедия.

Вскоре на такие публикации отреагировала и сама Вера Брежнева. В своих соцсетях она призвала людей не верить новостям о ее смерти и пояснила, что с ней все хорошо. Она поблагодарила всех за то, что не повелись на подобные слухи и обратились к ней за комментарием напрямую.

"Лучшее, что вы можете сделать – пройти мимо. И пожелать мне здоровья", – отметил Брежнева.

Фото: соцсети

Подобное происходило со многими популярными личностями. Больше всего с этим приходится сталкиваться Евгению Петросяну, о котором даже снимают траурные видео. Часто хоронят и Аллу Пугачеву, поскольку после слухов об отъезде из Израиля она пропала с радаров.

Источник: Утро.ру
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей