Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Что на самом деле произошло со звездой

Знаменитая певица Вера Брежнева после развода с супругом Константином Меладзе решила продолжить жить счастливую жизнь, но уже в одиночестве. Артистка радостно объявила в своих соцсетях, что теперь она займется своей карьерой самостоятельно, без помощи продюсера, и выпустила по этому поводу альбом. И все было хорошо, пока не пришла новость о смерти певицы за границей.

Новостные порталы один за другим стали сообщать, что Брежневой больше нет с нами, а поклонники уже начали прощаться с артисткой. Что именно пошло не так не раскрывалось. Источники указывали, что со знаменитостью произошла трагедия.

Вскоре на такие публикации отреагировала и сама Вера Брежнева. В своих соцсетях она призвала людей не верить новостям о ее смерти и пояснила, что с ней все хорошо. Она поблагодарила всех за то, что не повелись на подобные слухи и обратились к ней за комментарием напрямую.

"Лучшее, что вы можете сделать – пройти мимо. И пожелать мне здоровья", – отметил Брежнева.

Подобное происходило со многими популярными личностями. Больше всего с этим приходится сталкиваться Евгению Петросяну, о котором даже снимают траурные видео. Часто хоронят и Аллу Пугачеву, поскольку после слухов об отъезде из Израиля она пропала с радаров.