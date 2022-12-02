Внезапная смерть Петросяна поразила народ

Внезапная смерть Петросяна поразила народ
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близких артиста шокировала новость

В Сети появилось трагическое известие об известном юмористе Евгении Петросяне. Сообщалось, что знаменитость ушел из жизни на 78 году – что именно стало причиной трагедии не указывалось. Информация поразила и шокировала народ и знакомых артиста, которые тут же поспешили связаться с его родственниками. И, как оказалось, кто-то решил попросту так неудачно пошутить. 

Новости о собственной скоропостижной кончине дошли и до самого Петросяна. Его крайне возмутило, что какой-то неизвестный человек сделал о нем подобные заявления.

"Я не знаю, зачем этот извращенец так поступает, но он уже таким образом "похоронил" не одного меня, а многих известных артистов", – написал юморист в своих соцсетях.

Больше всего Петросяна беспокоит, что на новость отреагировали многие его друзья. Хотя он отметил, что это можно считать хорошей приметой. Видимо, раз его хоронят при жизни, то жить ему еще предстоит долго. 

В качестве дополнения он опубликовал снимок, на котором нежится в океане. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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