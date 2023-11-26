"Их финансируют ВСУ": Виталий Бородин об уехавших из России артистах

Общественник написал в своем телеграм-канале об участии в шоу "Сорян, это пранк" и о некоторых беглецах из страны

Виталий Бородин, глава Фонда по борьбе с коррупцией, недавно принял участие в шоу "Сорян, это пранк" на YouTube. Недавно ведущие программы разыграли Лайму Вайкуле, известную записной русофобией латвийскую певицу.

Некогда любимая советским зрителем артистка сегодня больше говорит, нежели поет. Она мелькает в эфире массы каналов, отличающихся, по странному совпадению, редкостной русофобией. После начала спецоперации бывшая звезда советской эстрады уже прославилась массой скандальных высказываний о России и своих заслугах в СССР.

Виталий Бородин назвал Лайму Вайкуле и других опальных артистов, "сделавших ноги" в прошлом году, предателями Родины. С ведущим шоу Соряном они обсудили также Светлану Лободу, Софию Ротару, Валерия Меладзе и других беглецов от шоу-бизнеса. Общественник добавил, что они работают по западным материалам, потому что никому за границей не нужны и вынуждены кормиться антироссийскими высказываниями, разъезжая с ними по Европе.



"Некоторых из них финансируют ВСУ. Деньги через них отмывают", – заключил глава антикоррупционного фонда.



Ранее мы писали о том, что Лайма Вайкуле назвала место, куда в очередной раз переедут кочующая нынче примадонна и ее муж-иноагент вместе с двойняшками Лизой и Гарри.

