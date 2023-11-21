Как русофобка Джамала зарабатывает на российских туристах

У семьи певицы обнаружился отель недалеко от Алушты

Пока Джамала выкрикивает проукраинские лозунги на конкурсе "Евровидение" и всячески поддерживает Украину, ее родители не напрягаются на тему единых стандартов, зарабатывая деньги на российских туристах.

Алим Джамаладинов, отец певицы, проживают в Крыму, недалеко от отеля "Кучук-Узень". Гостиница не оформлена на Джамаладинова, нет ни юрлица, ни ИП, поэтому непонятно, по каким законам и принципам он ведет бизнес.

Возможно, такая скрытность объясняется политической позицией дочери – родители просто не хотят обнародовать свои дела. К тому же по этому же адресу зарегистрирована одноименная мусульманская организация, возглавляет которую тот же Алим Джамаладинов.

Некоторое время назад Джамала была объявлена в розыск в нашей стране. Возбуждено уголовное дело за фейки – артистка запостила у себя на странице фейк о событиях в Буче. Впрочем, это оказалось не единственное деяние украинской певицы, она еще не раз жестко критиковала Россию, несмотря на то, что до начала специальной военной операции не брезговала приезжать в нашу страну на заработки.

Ранее мы писали, что певице предложили извиниться на Красной площади, чтобы заслужить право снова приезжать на работу в Россию.

